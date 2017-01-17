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С нового года в Великом Новгороде вырос тариф на капитальный ремонт


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С нового года тариф на капитальный ремонт в Великом Новгороде вырос с 6 рублей 55 копеек до 7 рублей 61 копейки за квадратный метр. Об этом сегодня на брифинге рассказали журналистам специалисты фонда капитального ремонта. Самое большое повышение (почти на рубль) произошло в областном центре. В десяти районах нашей области размер взносов на капремонт остался прежним.
Также на брифинге журналистам рассказали об изменениях в отборе подрядных организаций для проведения ремонтов. Теперь выполнять такие работы в домах имеют право лишь те фирмы, которые вошли в реестр квалифицированных подрядчиков. В Новгородской области их сейчас 56.
Отметим, что в этом году в Новгородской области планируют отремонтировать 565 многоквартирных домов, потратив на это более 600 миллионов. Основные работы связаны с кровлями, далее идут инженерные сети, фасады и фундаменты. В семи домах планируется заменить 14 лифтов. По словам руководителей фонда, большой проблемой остается сбор средств с органов местного самоуправления и жителей. Сейчас владельцы квартир должны около 200, а власти – почти 25 миллионов рублей. Фонд направил уже свыше 15 тысяч претензий с требованиями погасить эти долги.
17.01.2017 16:50 











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