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Губернатор Сергей Митин побывал на строительстве первой очереди рыбоперерабатывающего комплекса в Новгородском районе
Юрий Левиков
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Предполагается, что после реализации этого инвестиционного проекта, новое производство будет выпускать ежемесячно 4,5 миллиона банок рыбных консервов.
Первый многотонный холодильник уже включили, кроме того, подведена вся инфраструктура, достраивается производственный блок, приобретено основное оборудование. Губернатору показали, что именно планируют тут выпускать.
Даже рыба тут со временем будет своя. Ее планируют разводить в карьерах на близлежащей территории. Ну а мальков руководитель проекта планировал поначалу закупать в Белгородской области, но, кажется, его переубедили.
Проект строительства рыбоперерабатывающего комплекса оценивается в 315 миллионов рублей, вложено около половины от необходимой суммы, сейчас бизнес-идея вновь нуждается в финансовой подпитке. В правительстве планирует провести ряд совещаний по этому вопросу.

17.01.2017 16:55 











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