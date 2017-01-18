



Комплектование первых классов стало темой брифинга председателя городского комитета по образованию Светланы Матвеевой



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Две с половиной тысячи малышей из Великого Новгорода в сентябре этого года впервые пойдут в школу. Комплектование первых классов стало темой брифинга председателя городского комитета по образованию Светланы Матвеевой. Напомним, подать заявление о зачислении в 1 класс определенной школы родители могут с 1 февраля. Сделать это можно через МФЦ, в образовательном учреждении и с помощью портала государственных услуг, что рекомендует Светлана Матвеева. Отправить бумаги на портал можно уже с полуночи, а чем раньше заявление будет зарегистрировано, тем больше шансов попасть именно в выбранную родителями школу.

Также журналисты поинтересовались у Светланы Матвеевой судьбой новой школы в микрорайоне «Ивушки». Накануне стало известно, что строители подали иск в арбитраж о переносе сроков окончания работ на 31 мая. Оказалось, подрядчик из-за погодных условий не может провести благоустройство территории: заасфальтировать площадки и высадить кустарники. В остальном, заверила Светлана Матвеева, школа готова принять детей. Уже с весны в ней начнут проводить экскурсии для родителей будущих учеников.

Отметим, что в должности председателя комитета по образованию Великого Новгорода Светлана Матвеева провела последний брифинг. Она оставляет свой пост. По предварительной информации, именно Светлана Матвеева станет директором новой школы №36 имени Державина в микрорайоне «Ивушки».



