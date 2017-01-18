Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде прошел съезд крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новгородской области
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
Делегаты областного съезда крестьянских фермерских хозяйств и агрокооперативов обсудили важные вопросы отрасли. Участники говорили, как о перспективах, так и о проблемах села.
В фойе сельхозинститута – своеобразная выставка достижений фермеров. На столах – доморощенные овощи, мед, молоко и молочные продукты. Тут же представляют элитный семенной картофель и рассказывают, как начать свое дело в сельском хозяйстве или получить финансовую поддержку от государства. С 2017 года аграрная программа переформатирована, но теперь даже потенциальных вариантов поиска ресурсов для развития сельхозпроизводства, как уверяют, становится больше.
Губернатор Сергей Митин, говоря об успехах в развитии сельского хозяйства, заметил: крупные производства дают отличные показатели, в первую очередь по мясу, но ведь кроме солидного бизнеса хотелось бы, чтобы в целом село поднималось.
Чтобы развивались личные подсобные хозяйства, появлялись новые фермеры, нужна кооперация – объединения занятых в сельском хозяйстве инициативных людей. Сообща им проще решать многие вопросы, от становления хозяйств, до сбыта готовой продукции. Об этом с трибуны упомянул фермер со стажем Иван Пиреев. Он же говорил и о проблемах: тут и избыточные проверки от контролирующих органов, и все та же продажа готовой продукции населению. Торговые сети часто готовы покупать продукцию, но по низким ценам, потому и картошка там чаще из Черноземья, где себестоимость ее производства в разы дешевле. А новгородским фермерам приходится думать, как быть.
Впрочем, всегда найдется свободная ниша. Начинающий фермер Олег Бондарев берется за производство качественной говядины. И даже доказывает другим, что не так всё страшно, как кажется на первый взгляд. По его подсчетам, первоначальные вложения окупятся всего за 6 лет.
Объем производства в крестьянских фермерских хозяйствах области за 2 года вырос больше чем в полтора раза. В минувшем году создано 124 новых хозяйства, там, где нет крупных производств. Именно на эту сферу экономики власти предлагают делать акцент.

18.01.2017 15:56 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.