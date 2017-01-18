



В Великом Новгороде прошел съезд крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Новгородской области Юрий Левиков



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Делегаты областного съезда крестьянских фермерских хозяйств и агрокооперативов обсудили важные вопросы отрасли. Участники говорили, как о перспективах, так и о проблемах села.

В фойе сельхозинститута – своеобразная выставка достижений фермеров. На столах – доморощенные овощи, мед, молоко и молочные продукты. Тут же представляют элитный семенной картофель и рассказывают, как начать свое дело в сельском хозяйстве или получить финансовую поддержку от государства. С 2017 года аграрная программа переформатирована, но теперь даже потенциальных вариантов поиска ресурсов для развития сельхозпроизводства, как уверяют, становится больше.

Губернатор Сергей Митин, говоря об успехах в развитии сельского хозяйства, заметил: крупные производства дают отличные показатели, в первую очередь по мясу, но ведь кроме солидного бизнеса хотелось бы, чтобы в целом село поднималось.

Чтобы развивались личные подсобные хозяйства, появлялись новые фермеры, нужна кооперация – объединения занятых в сельском хозяйстве инициативных людей. Сообща им проще решать многие вопросы, от становления хозяйств, до сбыта готовой продукции. Об этом с трибуны упомянул фермер со стажем Иван Пиреев. Он же говорил и о проблемах: тут и избыточные проверки от контролирующих органов, и все та же продажа готовой продукции населению. Торговые сети часто готовы покупать продукцию, но по низким ценам, потому и картошка там чаще из Черноземья, где себестоимость ее производства в разы дешевле. А новгородским фермерам приходится думать, как быть.

Впрочем, всегда найдется свободная ниша. Начинающий фермер Олег Бондарев берется за производство качественной говядины. И даже доказывает другим, что не так всё страшно, как кажется на первый взгляд. По его подсчетам, первоначальные вложения окупятся всего за 6 лет.

Объем производства в крестьянских фермерских хозяйствах области за 2 года вырос больше чем в полтора раза. В минувшем году создано 124 новых хозяйства, там, где нет крупных производств. Именно на эту сферу экономики власти предлагают делать акцент.



