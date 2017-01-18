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На станции подъема «Новгородского Водоканала» прошел чин освящения воды
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Православный мир готовится отметить Крещение Господне, один из главных христианских праздников. Традиционный обряд водоосвящения был совершен на станции первого подъема «Новгородского водоканала». Его провел настоятель Покровского Собора протоиерей Игорь.
Место для освящения волховской воды выбрано далеко не случайно - великий чин проведен у станции первого подъема левобережных очистных сооружений. Она построенная пять лет назад и является главным объектом водоснабжения областного центра. Работники Водоканала обеспечили все необходимое для проведения этого обряда - построили мостки, вырезали купель, установили теплый вагончик для желающих совершить крещенское омовение.
18.01.2017 18:15 











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