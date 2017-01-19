



В Великом Новгороде начались торжества в честь 73 годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков



Фото Видео

20 января 1944 года, благодаря Новгородско-Лужской операции, бойцы 591 стрелковой дивизии водрузили в Кремле Красный флаг. После фашистской оккупации Новгород лежал в руинах. Целыми оставались лишь 40 домов. В память о героях-освободителях, к памятникам и обелискам областного центра легли венки и цветы.

На торжестве у обелиска в честь подвига Героев Советского Союза Герасименко, Красилова и Черемнова, что на Ярославовом Дворище, было особенно многолюдно. Подвигу самопожертвования воинов, которые закрыли своей грудью вражеские амбразуры, в этом году исполняется 75 лет, поэтому в конце января власти планируют провести в Великом Новгороде особое торжество.

Торжества в честь освобождения Новгорода продлятся два дня. 20 января центральным событием станет общегородской митинг у стелы «Город воинской славы». А 19 января вечером новгородцев ждет праздничный салют.



