



Члены Правительства Новгородской области собрались на первое в этом году заседание



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В повестку дня были включены вопросы, связанные с транспортным обслуживанием населения, оказанием экстренной медицинской помощи и внесением изменений в региональный бюджет с учетом распределенных субсидий из федерального бюджета.

Поступления из центра составят миллиард 270 миллионов рублей. Вместе с тем Елена Солдатова подчеркнула, что в связи уплатой акцизов на алкоголь собственные доходы бюджета области выросли на 329 миллионов рублей. Вместе с тем, в связи с изменениями в бюджетном кодексе с 88ми процентов до 60ти снижен норматив отчислений с акцизов на нефтепродукты, что, безусловно, является для нашей области большим минусом.

При этом, отметила Елена Солдатова, размер субсидий муниципальным бюджетам не изменится и составит 426 миллионов рублей, что больше объемов прошлого года в 2 раза. Также сегодня были озвучены итоги работы согласительной комиссии, изучавшей состояние бюджета Великого Новгорода. В результате анализа финансовой ситуации, погашение кредиторской задолженности – а это более 149 миллионов рублей – область берет на себя.

Еще один важный вопрос, который рассмотрели члены областного Правительства, связан с выделением средств на строительство новой школы в Псковском микрорайоне. На ближайшем заседании областной думы депутатам предстоит принять решение о выделении на этот объект двухсот сорока миллионов рублей. Строительство, подчеркнул во время брифинга Сергей Митин, должно начаться незамедлительно, поскольку в 2017-ом условия софинасирования для нашего региона остаются наиболее оптимальными - на уровне прошлого года. Соответствующая заявка в министерство образования уже отправлена.



