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Светлый праздник Крещения Господня многие новгородцы начали встречать, окунувшись в ледяные купели
Аэлита Тошкина
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Жители области встретили Святое Крещение, окунувшись в реки и озера области, веря, что вода очищает и исцеляет от физических и духовных страданий. В нашей области сотрудниками МЧС было подготовлено 22 купели, где можно было безопасно пройти обряд очищения водою. В Великом Новгороде рекою Иордан для православных стал Волхов. У стадиона «Электрон» и на Софийской набережной прошли основные события.
Крещение Христа в Иордане православные новгородцы встретили с искренним желанием получить духовное очищение и внутреннее преображение. Час пик на Софийской набережной у стен древнего Кремля длился с 10 вечера и далеко за полночь. Сотни новгородцев приходили к купели дружно, с семьями, с друзьями, с отличным настроением. В этом году стоят небывалые Крещенские морозы: температура ночного воздуха не превышает минус 3 градусов, а вода в Волхове почти теплая - плюс 2 градуса.
До глубокой ночи у купели дежурили спасатели МЧС, активисты Клуба новгородских моржей, фельдшеры «Скорой» и сотрудники полиции. Святое Крещение прошло без ЧП, возможно и потому, что новгородцы серьезно отнеслись к таинству обряда - перед погружением в купель и после согревались не вредными напитками, а вкусной горячей гречневой кашей с мясом и сладким чаем.
Отметим, что среди тех, кто прошел очищение водой было немало женщин и детей, которые окунулись в ледяную воду впервые в жизни и признались , что от экстремальных ощущений было жарко как в тропиках.
И все-таки эта Крещенская ночь - одна из самых удивительных в году. Чувство единения и родства друг с другом испытывали все и участники купания, и зрители, чаще всего желали ближнему счастья, здоровья, богатства и, конечно же, новой встречи в купели в Крещенскую ночь только в следующем году.

19.01.2017 16:17 











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