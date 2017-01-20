



Управление антимонопольной службы Новгородской области отмечает 25-летний юбилей Оксана Шведова



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У них пока нет своей формы, но есть собственный флаг - с российским триколором, двуглавым орлом и Богом торговли Гермесом. ФАС сегодня - это не просто грозные буквы, а команда специалистов высоко класса. Юристы и экономисты - все они строго следят за соблюдением целого ряда законов: «О торговле», «О конкуренции», «О госзакупках», «О рекламе».

Главный специалист-эксперт УФАС по Новгородской области Вера Иванова в службе с начала основания, с тех самых лихих 90-х. Когда все старались зарабатывать в обход закона. Свое первое дело, о резком повышении цен на бензин сразу двух заправочных станций, она провела блестяще. Виновники лишились не только свехдоходов, но и репутации.

Антимонопольная служба нужна для того, говорит руководитель областного ведомства Ольга Виниченко, чтобы предприятия могли существовать в условиях честной конкуренции, чтобы не было неоправданно высоких или наоборот, заниженных цен, чтобы «акулы бизнеса» не вступали с представителями власти в преступный сговор, а власти не диктовали условия бизнесу. В нашей области, к примеру, одними из первых в стране применили 178 статью «За сговор на торгах» в отношении фигурантов нашумевшего «дорожного дела». Кстати дела о картелях в последние годы всплывают все чаще. Регулярными стали и нарушения сроков подключения к линии электропередач, ФАС обязывает энергетиков выполнять обязательства вовремя.

Защита прав потребителей и предпринимателей, свободной конкуренции и интересов государства - работа небольшого штата в 18 человек, которая позволяет ежегодно экономить десятки миллионов бюджетных рублей. За 25 лет это ведомство стало надежным помощником в борьбе с исполнением целого ряда законов.



