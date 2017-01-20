



В прокуратуре Новгородской области вновь обсуждали нарушения в части соблюдения прав дольщиков



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В списке проблемных объектов 5 многоквартирных домов в Великом Новгороде - от застройщиков компании «Экспресс» и «Топ Флор». И та, и другая фирмы серьезно нарушают обязательства по договорам.

Многоквартирные дома фактически существуют только на бумаге. «Топ Флор», который является застройщиком 4-х многоквартирных домов в Псковском микрорайоне, только заложил фундамент. Объяснений на межведомственной комиссии в Прокуратуре пока услышать не удалось - руководитель на нее в очередной раз не явился. С домом на Шимской, где застройщиком является компания «Экспресс», ситуация лучше, работы возобновлены. Но сроки сдачи затягиваются. Членам проверяющей комиссии причины объяснял представитель подрядчика.

Во время заседания Межведомственной комиссии заместитель Прокурора области Константин Сомов дал поручение прокурору Великого Новгорода провести расширенное заседание с застройщиками, дольщиками и контролирующими органами. Только так, отметил он, можно понять, что происходит с долевым строительством в целом. Комитету по архитектуре и градостроительства Великого Новгорода он посоветовал тщательнее рассматривать заявления о продлении сроков строительства.

Добавим, сегодня в области долевое строительство осуществляет 21 застройщик, с привлечением средств граждан строится 60 многоквартирных домов на общую сумму больше 4-х миллионов рублей.





