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У стелы "Город воинской славы" прошел митинг в честь освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков
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Поздравления с 73-ей годовщиной освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков звучали у стелы «Город воинской славы» областного центра. Время начала общегородского митинга практически совпало со знаковым моментом, когда над стеной Новгородского кремля взвилось боевое Красное знамя, водруженное бойцами-освободителями. Произошло это 20-го января 1944-го года в 11 часов 25 минут.
Признательность фронтовикам и восстановителям Новгорода выразили также Главный федеральный инспектор по Новгородской области Вадим Непряхин, представители городских властей, духовенства, ветеранской общественности.
У стелы «Город воинской славы» в этот день собрались представители всех поколений новгородцев: от участников Великой Отечественной Войны до школьников. Память погибших в боях за Новгород многочисленные участники митинга почтили традиционной минутой молчания. Дань событию отдали также салютом из стрелкового оружия. И, конечно, возложением цветов к стеле. От представителей власти, правоохранительных органов, силовых структур, трудовых коллективов города, молодежи, и, главных героев праздника - ветеранов.

20.01.2017 18:46 











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