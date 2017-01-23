



Завершился лыжный переход через озеро Ильмень, посвященный годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков Екатерина Валова



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В течение двух дней лыжники прошли более 40 километров. Стартовали группы из пяти разных точек, встретились на середине озера, переночевали на льду и продолжили свой путь. В этом году, говорят участники перехода, погода была щадящая. Сильных морозов не было, хотя пройти всю дистанцию на лыжах помешал дождь и подломы во льду.

В этом году в лыжном пробеге участвовали 57 человек. Много было и новичков. Для них – это серьезное испытание, ведь во время такого похода нужно применить не только все навыки лыжного туризма, но и показать дух команды и сплочённости.

Седьмой лыжный переход через озеро Ильмень, посвящённый 73-й годовщине освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков завершился в районе озера Мячино у памятника гибели Героев Советского Союза Герасименко, Красилова и Черемнова. Здесь участники перехода провели митинг и возложили цветы к монументу. Отметим, в этом году 29 января исполняется 75 лет подвигу солдат, которые закрыли своими телами амбразуру вражеского дзота.



