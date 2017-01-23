



Губернатор Сергей Митин провел пресс-конференцию



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Новгородская область получит 101 миллион рублей на приведение в порядок дворовых территорий. Об этом журналистам стало известно в ходе пресс-конференции, которую провел губернатор Сергей Митин. Он озвучил предварительные итоги социально-экономического развития региона в 2016 году, планы на этот год и поделился впечатлениями от поездки на съезд партии власти. Среди направлений, о которых также говорили в Москве, глава региона отметил развитие парков, театров и домов культуры малых городов России.

Что касается итогов 2016-го, то Новгородская область успешно справилась со всеми основными экономическими показателями, - заявил Сергей Митин.

В числе задач на 2017 год у новгородского правительства - строительство еще одной новой школы в Великом Новгороде, поликлиники в поселке Панковка, физкультурно-оздоровительных комплексов в области, второй очереди стадиона «Электрон» и решение социальных проблем. Отдельно губернатор акцентировал внимание на состояние дорог и ситуацию с автомобильным транспортом. К слову, на ремонт дорог в этом году районам выделяют в два раза больше средств. Первоочередность ремонтов муниципалитетам предстоит определить самостоятельно.



