



Прокуратура Великого Новгорода проводит проверки диагностики газового оборудования в многоквартирных домах Оксана Шведова



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Неисправное газовое оборудование по-прежнему остается одним из основных источников опасности для жителей многоквартирных домов. Трагедии, случившиеся по причине утечки голубого топлива, происходят по всей стране.

Вот почему контроль диагностики газового оборудования возложен теперь на прокуратуру. И ее регулярные проверки дают положительный результат.

Людей в погонах в Управляющей компании № 17 встречают уже как своих. За 2 года привыкли к регулярным проверкам. Здесь, также как и в других Управляющих организациях, не все гладко. Причина, говорит директор Александр Швабович, даже не в средствах, а в нежелании людей проводить данную процедуру. Нужно проводить собрание, объяснять людям, кто будет проводить эту проверку и сколько из их кармана на нее потребуется средств. О том, что сроки эксплуатации у многих домов давно прошли, многие даже не знают.

Появление сотрудников Прокуратуры на Управляющую компанию действует впечатляюще. Вместе с мастером мы тут же отправляемся на один из домов, где уже проводят проверку. Специалист диагностической компании Антон Евгеньев вооружен целым арсеналом современных приборов. Первым делом исследует подъезд, где чаще всего происходят утечки. С помощью ультразвукового дефектоскопа определяет, есть ли на трубе внутренние трещины, именно они чаще всего и являются причиной серьезных аварий в домах.

Попасть в квартиру к собственникам, говорят диагносты, не так просто. Из всего дома откроют и разрешат проверить газовое оборудование только треть жильцов.

Дом на Большой Московской 25/2 специалисты проверили тщательно, обнаружили 6 утечек, о которых незамедлительно сообщат газовикам. Что касается тех домов, где диагностика не проведена, отвечать за это придется Управляющим компаниям. Причем рублем.

За последние два года с помощью таких проверок диагностика газового оборудования была проведена в 57 многоквартирных домах. 30 ждут своей очереди. Рейды прокуратуры продолжатся.



