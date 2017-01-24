



Близится к завершению сборка разрушенной фрески 15 века из Софийского собора Анастасия Тэммо



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История возрождения фрески с образом Богородицы на Троне удивительна. Причиной, по которой изображение было сбито со стены в южной части Софии, стала внутренняя перепланировка собора в конце 17 века. Тогда, по приказанию митрополита Корнилия, строители должны были расширить храмовое пространство за счет галерей паперти. Стену, а вместе с ней и фрески, пришлось разрушить. И то, что спустя несколько столетий обломки вновь начали соединяться в единое целое, иначе как чудом не назовешь, - считают исследователи.

В 1956 году в Софийском соборе под руководством Михаила Каргера велись раскопки. Внимание исследователей было приковано к Мартирьевской паперти, где и были найдены осколки неизвестной фрески. Спустя годы они попали в руки художника-реставратора Татьяны Ромашкевич, правда, ничего цельного на тот момент не представляли. До тех пор, пока в отделе хранения Софийского собора, уже в 21-ом веке, специалист по монументальной живописи Татьяна Царевская не показала коллеге собранный фрагмент образа Богородицы и архангела. Эти детали попали в руки исследователям уже при других обстоятельствах – в начале 90-х, после того, как Софию передали Русской православной церкви. И вот тут, как говорится, все сошлось! Причем, в прямом смысле. Стало очевидно: и в том, и другом случае речь идет о 1466 годе, на который указывает и летопись, именно в это время по велению святителя Ионы были расписаны “столпы святой Софии”!

Пустот на фреске около 40% - рассказала нам Татьяна Ромашкевич. Удивительно, но при этом выполненный темперной краской с иконописными приемами образ Богородицы и Христа собрать все же удалось! Так что после того, как все фрагменты будут посажены на основу (на это уйдет месяца 3),образ можно будет выставлять в храме. Реконструкцией изображения в мастерской занимаются на компьютере, внимательно изучая, как в то же самое время, в середине 15 века, писали образ Тронной Богородицы в других новгородских храмах. Что, конечно же, было не случайным. Считалось, что он, как и образ иконы Знамения Божьей матери, - чудотворный. И этот факт – на руку исследователям. Сопоставление фресок позволит понять, куда стоит поместить нестыкующийся фрагмент.

Когда именно вернется фреска в Софийский собор, сказать пока сложно. Этот вопрос будет решаться на уровне Минкульта. Сейчас известно только то, что образ Тронной Богородицы реставраторы поместят на специальный щит, который, по планам, установят на том самом месте, где находилась фреска до конца 17 века. При этом, возрожденная фреска не будет перекрывать живопись 19-го века, которой сейчас украшен храм.



