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В Великом Новгороде прошло заседание коллегии УМВД
Олеся Иванова
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Раскрываемость в Новгородской области в целом больше, чем по северо-западу, но эффективность и удовлетворенность населения деятельностью полиции оставляет желать лучшего. Таковы некоторые итоги заседания коллегии УМВД, которое прошло в здании управления.
Минус 8 процентов по сравнению к уровню 2015 года. На столько пунктов в регионе снизилось число зарегистрированных преступлений. В их числе – тяжкие и особо тяжкие, квартирные и уличные кражи. Раскрыто более 6, 5 тысяч, что составило больше 60% и больше, чем в среднем по Северо-Западу.
Свою ложку дегтя в бочку меда внес Сергей Митин. Оценив в целом работу регионального управления положительно, в числе проблем он отметил рост уличной преступности (лидеры этого антирейтинга Малая Вишера и Любытино), а также вспомнил о камерах фотовидеофиксации. Из выставленных штрафов на 124 миллиона рублей сегодня в казну поступило лишь чуть больше трети от этой суммы. Вспомнил губернатор и про закон о тишине, принятым думой в прошлом году.
А вот над чем стоит поработать, и это сегодня четко дал понять руководитель регионального управления МВД, это выявление незаконного оборота оружия, наркотиков, и нераскрытые преступления. Сегодня таковых более 5 тысяч.


24.01.2017 15:09 











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