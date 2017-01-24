



Региональное отделение Российского военно-исторического общества подвело итоги работы в прошлом году



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Региональное отделение Российского военно-исторического общества провело конференцию, посвященную итогам своей работы в прошлом году и планам на ближайшее будущее. В ряды регионального отделения входят более трёхсот человек. Сто одного из них в состав общероссийской общественно-государственной организации совет регионального отделения включил накануне. Впрочем, об активности новгородского представительства российского военно-исторического общества говорят не только эти цифры. Весомый вклад в деятельность организации - это, прежде всего, дела, которые противодействуют попыткам искажения истории.

Под эгидой военно-исторического общества в Тесово-Нетыльском прошел фестиваль “Забытый подвиг. Вторая ударная армия”, был реализован проект, посвященный памяти Алексея Маресьева и другого Героя Советского Союза – Олега Пешкова, были обнаружены места падения 10 самолетов, установлена судьба 14ти пилотов. Значение работы поисковиков - бесценно, - отметили на конференции.

В 2017-ом эта работа продолжится. В планах – провести реконструкцию воинского захоронения в старорусском селе Мединково и организовать мероприятия, посвященные 75-ой годовщине подвига незаслуженно забытой Второй ударной армии.



