



В Великом Новгороде открылась 31-ая научная конференция «Новгород и Новгородская земля. История и археология» Юрий Левиков



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Систематическому археологическому изучению Новгорода – 85 лет. Этому событию посвятила свое сообщение доктор исторических наук Елена Рыбина. Доклад так и назывался: «Уроки Арциховского», а докладчица рассказывала, что этот исследователь до сих пор пример для последователей. Он первым проводил раскопки на большой площади, хорошо организовывал работы, а главное – грамотно ставил цель изучения Новгорода.

Стоит заметить, Новгородский музей-заповедник в минувшем году реализовывал несколько проектов, связанных с археологией: это и исследования церкви Благовещения на Городище (экспедиция Владимира Седова свое дело сделала), и идея создания нового фондохранилища музея, и не где-нибудь, а на завершенной части Троицкого раскопа.

Новгородец Антон Каменский напомнил о развитии музыкальной археологии, в том числе о вкладе Владимира Поветкина в развитие этого направления. А представители Уральского университета рассказывали о своих открытиях в Великом Новгороде, студенты и преподаватели этого учебного заведения участвуют в археологических исследованиях с 80-ых годов прошлого столетия.

В первый день конференции участники начали подводить итоги полевого сезона, делиться новыми открытиями и планировать новые свершения. До конца конференции свои доклады озвучат не только исследователи истории Великого Новгорода, но и Пскова, Старой Ладоги, Торжка и Карелии.



