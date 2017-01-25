



В Великом Новгороде чествовали лучших добровольных спасателей



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Лучших добровольных спасателей чествовали сегодня в Великом Новгороде. В Технологическом колледже подвели итоги работы региональных отделений Россоюзспаса и Всероссийского корпуса спасателей. Сейчас в этих двух организациях насчитывается более двух тысяч человек. В прошлом году ряды добровольных спасателей пополнили члены поискового отряда «Феникс». И сегодня, после окончания обучения азам медицинского и поискового мастерства, волонтеры получили книжки спасателей и Свидетельства на право проведения поисково-спасательных работ. К слову, за прошлый год «Феникс» смог найти почти 20 потерявшихся людей. Не меньший вклад в помощь людям вносят и студенты из корпуса спасателей, - отметил руководитель новгородского управления МЧС Богдан Гавкалюк.

На торжестве чествовали и студентов-спасателей, которые участвовали в многочисленных соревнованиях, помогали МЧС проводить профилактические рейды и демонстрировали хорошие результаты в боевой подготовке. К слову, практическим умениям во время учебы в технологическом колледже уделяется особое внимание. Наравне с профессиональными спасателями им приходится выезжать на тушение травы и ликвидацию крупных пожаров.

На торжестве ряды регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей пополнили новые члены. Право носить форму получили почти 50 первокурсников.



