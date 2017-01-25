



Депутаты Новгородской областной думы внесли изменения в региональный бюджет 2017 года Анастасия Тэммо



Фото Видео

Изменения в главном финансовом документе области связаны с уточнением поступлений из федерального бюджета. Речь идет о сумме 1 миллиард 270 миллионов рублей. Эти средства будут распределены, в том числе, на обеспечение льготников лекарствами, а детей-сирот - жильем. Также в перечне расходов оказалась субсидии на создание туристического кластера в Старой Руссе и проекта по созданию современной городской среды. За счет увеличения собственных доходов областного бюджета перераспределены средства на реализацию целого ряда программ: воссоздание комплекса-усадьбы Онег (это 30 миллионов рублей) и приобретение и монтаж оборудования для ФОКа в Мошенском (20 миллионов).

Кроме этого, собственные доходы бюджета за счет поступлений от уплаты акцизов на алкоголь и транспортного налога удалось увеличить на 329 миллионов рублей. Общую картину для всех без исключения субъектов Российской Федерации испортили изменения в бюджетном кодексе. С 88% до 60,2 снизился норматив отчислений с акцизов на нефтепродукты, что автоматически радикально изменило объем зачислений в дорожные фонды. В Новгородской области они сократились сразу на 123 миллиона. Как при таких условиях будет идти ремонт дорог в этом году, депутатам рассказал первый заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Евдокимов.

При этом, субсидии районам увеличены в 2 раза, как и планировалось, на формирование муниципального дорожного фонда будет направлено 426 миллионов рублей. Подробнее Юрий Евдокимов остановился на ремонтах дорог, которые попали в план 17-го года.

Те районы, которые из-за сокращения дорожного фонда выпали из списка, паниковать не должны, - успокоил депутатов докладчик. До 10 февраля Росавтодор будет перераспределять федеральные деньги. Из 50 миллиардов какая-то часть достанется и Новгородской области. Ожидается, что она будет не меньше, чем в прошлом году. То есть размер субсидии достигнет как минимум 200 миллионов. По планам, большая часть этой суммы будет направлена в Боровичский район, где население ждет ремонта как манны небесной.



