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В Великом Новгороде прошло заседание городской думы
Ирина Демендеева
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Стоимость проездного билета для студентов в этом году не изменится. А вот социальная поддержка семей, где родятся двойни, сократится почти в два раза. Обо всем этом говорили на заседании городской думы.
Без энтузиазма большинство депутатов проголосовали «за» уменьшение размера выплат на улучшение жилищных условий семьям, где с этого года одновременно появятся 2 ребенка. Если раньше такие родители могли рассчитывать на 400 тысяч рублей, то теперь выплата станет в 2 раза меньше – 200 тысяч. Таков бюджет областного центра. Он, кстати, после изменений, выделений дополнительных средств на строительство школы в «Ивушках», стал дефицитным. С деньгами сейчас туго, - признают депутаты, хорошо, что часть обязательств берет на себя область. Так, по словам градоначальника, присутствовавшего на заседании, губернатор пообещал ему компенсировать часть стоимости проездного для студентов.
В общей сложности на компенсации потребуется почти 10 миллионов рублей, - отметил заместитель председателя думы Великого Новгорода Евгений Кузиков. Эта информация вызвала у некоторых депутатов возмущение. Мол, некорректно рассчитывают перевозчики стоимость проездного. То есть, с учетом того, что в Великом Новгороде 2 вида транспорта, предполагается, что человек совершает по 45 поездок ежемесячно.
Припомнили депутаты и стоимость проездных в Пскове, Санкт-Петербурге и Москве. Понятно, что в каждом субъекте свои особенности, но почему в нашем городе такие высокие цены и нет ли нарушений? – задались вопросами они. Отвечать на эти вопросы теперь, видимо, придется прокуратуре, куда народные избранники решили отправить соответствующий запрос.

26.01.2017 18:39 











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