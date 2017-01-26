



В здании филармонии прошла церемония торжественного закрытия благотворительного марафона «Рождественский подарок» Оксана Шведова



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Гостей заключительного этапа благотворительного марафона «Рождественский подарок» встречают ангелы добра и света. Кружась и улыбаясь в благодарность всем тем, кто не оставил в беде людей, нуждающихся в помощи и поддержке. В зале областной филармонии руководители предприятий и организаций со всей области, священники, школьники, студенты, - те, кто знает, что такое творить добро и те, кому это добро так нужно. Светлана Соколова внесла свой вклад в марафон изготовлением поделок для благотворительной ярмарки. Девочка считает, что в марафоне должны участвовать все - от мала до велика.

2016 год стал юбилейным для Благотворительного марафона. 25 лет назад этот уникальный проект создала телекомпания «Славия». В первый раз в помощь больным детям удалось собрать 8500 тысяч рублей. Сегодня эти средства исчисляются миллионами. Большую часть удается собрать с помощью интерактивных номеров телефонов на телеэкране, например, в этом году таким образом участие в марафоне приняли 14000 жителей нашей области.

Сейчас в копилке Марафона 64 миллиона рублей, и средства продолжают поступать. 15-ти семьям уже оказали помощь. Сегодня на заключительном концерте, посвященном закрытию акции предприятиям, которые внесли посильный вклад, по традиции вручили памятную стелу и благодарность Правительства области.

Со сцены звучало немало слов благодарности каждому, кто принял участие в Благотворительном марафоне «Рождественский подарок» за каждую копеечку, перечисленную для семей, которым очень сложно без посторонней помощи. Кто-то смог купить лекарства, кто-то одежду, кто-то получил деньги на долгожданную операцию и выжил. Малыши получили в подарок сладости и игрушки. И все это сделали жители Новгородской области вместе, всего за несколько месяцев сумели осуществить мечту. Не свою, чужую.



