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Во время рабочей поездки в Москву губернатор Сергей Митин встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым


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Во время рабочей поездки в Москву губернатор Сергей Митин встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Глава региона доложил об итогах работы Новгородской области за 2016 год. Сергей Митин рассказал, что в области сложился благоприятный инвестиционный климат. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере не менее 75 миллиардов рублей. В области отмечено поступательное развитие ведущих отраслей экономики. Динамика основных показателей остается выше, чем по стране. Только за последние пять лет валовой региональный продукт области увеличился в полтора раза. Также во время встречи Сергей Митин и Дмитрий Медведев обсудили вопросы дальнейшей газификации региона.
26.01.2017 19:43 











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