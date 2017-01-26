



Во время рабочей поездки в Москву губернатор Сергей Митин встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым



Фото Во время рабочей поездки в Москву губернатор Сергей Митин встретился с Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Глава региона доложил об итогах работы Новгородской области за 2016 год. Сергей Митин рассказал, что в области сложился благоприятный инвестиционный климат. По итогам прошлого года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере не менее 75 миллиардов рублей. В области отмечено поступательное развитие ведущих отраслей экономики. Динамика основных показателей остается выше, чем по стране. Только за последние пять лет валовой региональный продукт области увеличился в полтора раза. Также во время встречи Сергей Митин и Дмитрий Медведев обсудили вопросы дальнейшей газификации региона.



