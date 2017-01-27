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Реставрация Белой башни подходит к очередному этапу
Юрий Левиков
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Не так давно здесь сменился подрядчик и после того, как в ноябре 2016го за проект взялась петербургская компания, дело заметно продвинулось.
Лариса Банникова, сотрудник музея с многолетним стажем, не сдерживает эмоций. Кровля башни и правда меняется прямо на глазах. Подгнившие бревна вынимают из венчающего оборонительное сооружение каркаса шатра и заменяют их новыми. А на других ярусах – свои нюансы, к примеру, даже старинные полы местами удастся сохранить.
Вычинка кирпичной кладки стен – также один из приоритетов. Работа кропотливая, для заполнения пустот мастера используют старый кирпич, схожий по своему составу и форме со средневековым. И даже раствор как будто по старинным рецептам сделан – его воссоздают в специальной лаборатории. Все коммуникации тоже подведены, уже сегодня можно строить планы, где и что совсем скоро тут будет расположено.
Контур здания закрыт пленкой, и внутри поддерживается постоянная температура, потому работы не прекращаются даже в мороз. К новому подрядчику нет замечаний ни по срокам, ни по качеству, подчеркивают архитекторы, ведущие авторский надзор. Предполагается, что Белая башня сохранит свою самобытность и сама по себе станет уникальным объектом экскурсионного показа.

27.01.2017 17:05 











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