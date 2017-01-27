



Спасатели и энергетики провели совместную тренировку по ликвидации условного ЧП на линии электропередач



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Почти две тысячи человек и три социально-значимых объекта в Новгородском районе остались без света в результате обрыва линий электропередач. Такова была вводная для тренировки спасателей и энергетиков, которая прошла под руководством северо-западного регионального центра МЧС. Для устранения последствий условного ЧП были привлечены больше ста человек и 40 единиц техники.

Трудность ликвидации ЧП была в том, что, согласно вводной, обрывы произошли в труднодоступных районах. Добираться туда приходилось на специальной технике - снегоходах МЧС и вездеходе на колесах с низким давлением. К слову, эту машину – ТРЭКОЛ - новгородские энергетики в своей работе используют постоянно.

Ликвидация обрывов линий электропередач, по вводной, заняла 6 часов. С задачей тренировки спасатели и энергетики справились. Они доказали, что взаимодействие двух структур организовано на достаточном уровне и к возможным ЧП с отключением света новгородские специалисты готовы.



