



В Великий Новгород приехали Герои России Алексей Романов, Вячеслав Бочаров, Николай Беляев и Геворк Исаханян оксана Шведова



Фото Видео

Они прибыли, чтобы почтить память Героев Советского Союза Герасименко, Красилова и Черемнова, подвигу которых в этом году исполняется 75 лет. Первым делом гости побывали в Новгородском Клубе Юных Моряков.

Директор и основатель новгородского КЮМа Николай Варухин встречает Героев России, как принято у моряков, - на причале. Показывает судна «Михаил Балабан», «Господин Великий Новгород», «Дельфин» и маленькую «Ильмеру». Капитан не без гордости рассказывает гостям, что сегодня Новгородский КЮМ - единственный в стране центре, где детей с 9-ти лет обучают морскому делу. 720 курсантов, обучаются морскому делу, бороздят реки и моря, не страшатся непогоды и даже бывают за границей. В Советские годы, говорит капитан Варухин, таких клубов было полмиллиона.

Дальше экскурсия продолжается в самом Клубе. Гости с интересом разглядывают экспонаты. Большие, маленькие корабли, замысловатые морские узлы, историю российского мореходства в портретах и картинках. Капитан Варухин и тут удивляет Героев - собственным судном с названием «Славия». Его привезли из Эстонии и доработали под новгородские реки.

За столом юные моряки с нетерпением ждут, когда же герои расскажут о своих подвигах. А их, поверьте, немало. Николай Беляев - десантник, заместитель командира прославленного 350-го Гвардейского парашютно-десантного полка. Воевал в горячих точках в Чечне и Абхазии. Геворк Исаханян сражался против банд Басаева и Хаттаба. Под руководством Алексея Романова на Северном Кавказе было уничтожено 200 боевиков, а 70 - взяты в плен. Вячеслав Беляев - первым штурмовал захваченную школу в Беслане. После ранения в голову перенес 14 операций.

Мы здесь не затем, чтобы рассказывать о своих подвигах, - дали понять герои России. Гостям было важно убедить молодежь, что Родина - это не только слово, которое пишется с большой буквы, а родной дом, который надо защищать также отважно, как все 676 членов Ассоциации Героев России. Среди них - космонавт Валентина Терешкова; участник знаменитого «броска на Приштину», а ныне президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров; бывший главный десантник страны Владимир Шаманов и многие другие. Завтра гости побывают в школе №33 и гимназии №4, а затем встретятся поисковиками «Долины» и местным «Союзом десантников».



