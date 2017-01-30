



В Великом Новгороде прошел смотр костюмов на фестиваль «Золотая Пуговица» Оксана Шведова



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В этом году на 19-ый конкурс юных дизайнеров и модельеров съехалось небывалое количество участников. 160 мастериц из Твери, Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей привезли в дворец культуры и молодежи «Город» не только свои работы, но и своих детей, которые и стали главными героями показов. Все хотели удивить жюри. И у многих это получилось. Костюмы участников не просто виды рукоделия, а настоящие произведения швейного искусства. Расшитые кристаллами Сваровски, со сказочной вышивкой, сияющие пайетками, и даже из необычных материалов, к примеру, из пластика. Отборочный тур как всегда поразил обилием сказочных героев.

Участники конкурса проявили огромную фантазию. Тут и костюм Владычицы Морской, связанный крючком, и Волшебной Феи из ленточек, и народный костюм Богини Лады расшитый вручную. Семья Борисовых, например, представила на «Золотую Пуговицу» костюм робота, большая часть которого состоит из обычного картона. А 4-х летний Иван еще и научился механически двигаться.

В этом году на новгородскую «Золотую Пуговицу» приехало немало молодых дизайнеров конструкторов из северной столицы. Как рассказали участники, в Петербурге есть похожий конкурс, но он не так популярен, как в Великом Новгороде. Соседи привезли невероятно красивые костюмы: Хозяйки Медной Горы, Снежной королевы и Царевны Лебедь. Как оценивать столь профессиональную работу - решать жюри. Итоги фестиваля моды и дизайна объявят 4 февраля.



