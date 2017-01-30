



Герои России Алексей Романов, Вячеслав Бочаров, Николай Беляев и Геворк Исаханян завершили свой визит встречей в Зале Воинской Славы Анжелика Королева



Фото Видео

Дорогие гости Великого Новгорода - Герои России Алексей Романов, Вячеслав Бочаров, Николай Беляев и Геворк Исаханян, боевые офицеры, прошедшие не одну горячую точку, начиная с Афганистана, в очередной раз без труда собирают аншлаг. На встречу с ними в Зал воинской славы пришли командиры и будущие поисковики экспедиции «Долина», а также актив областных отделений «Союза Десантников» и «Боевого братства». Можно сказать – все свои. Цитируя Вячеслава Бочарова: «Мы все – одной крови, живем одними чаяниями». Так что на этой встрече единомышленников почетные гости больше слушают, чем говорят, хотя вообще поездки по стране представители «Ассоциации Героев России» совершают со вполне определенной миссией.

С патриотической составляющей у участников этой встречи все явно в порядке. Даже самые маленькие оказались здесь не просто так, а как будущие поисковики экспедиции «Долина». Их старшие товарищи с первой вахты в 1989-ом году успели поднять более 125-ти тысяч останков советских солдат и офицеров и установить около 18-ти тысяч имен. Однако и для этих малышей осталось немало работы. По данным, которыми располагают долинщики, не захоронено еще более трехсот тысяч бойцов.

Для самых юных участников встречи это событие исключительное вдвойне. Они не просто увидели четырех Героев России сразу, но именно из их рук получили свои военные головные уборы – зеленые береты для теперь уже курсантов клуба «Победители», черные – для ребят из группы «Поиск», отныне полноправных поисковиков экспедиции «Долина».

Презентацию своей деятельности принимающая сторона сопроводила подарками – почетные гости увезут с собой немало новых книг. Материальная память о событии останется, конечно, и у новгородцев, предложивших закончить встречу фотосессией. Не каждый год удается сфотографироваться с четырьмя Героями России сразу.



