



В Великом Новгороде прошли памятные мероприятия, приуроченные к 75 годовщине подвига красноармейцев Черемнова, Герасименко и Красилова Юрий Левиков



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В Великом Новгороде прошли памятные мероприятия, приуроченные к 75–ой годовщине подвига красноармейцев Леонтия Черемнова, Ивана Герасименко и Александра Красилова, закрывших своими телами амбразуры дзотов. Одной из самых зрелищных стала реконструкция событий января 1942-го года.

Подвиг самопожертвования да еще групповой – единственный в истории Великой Отечественной войны. Тогда 29 января 1942 года взводу разведчиков поручили взять «языка» и уничтожить огневые точки противника. Пройдя по льду Волхова, красноармейцы закидали гранатами укрепления фашистов, но тут пулеметным огнем «заговорили» 2 незамеченных прежде дзота. Не медля ни секунды, коммунисты-сибиряки Леонтий Черемнов, Иван Герасименко и Александр Красилов закрыли пулеметы врага своими телами, спасая своих товарищей от неминуемой смерти. Теперь этот подвиг даже в поэме воспет.

Та разведка увенчалась успехом: взвод разбил укрепления, уничтожил более десятка фашистов и красноармейцы отошли в тыл. Сразу же после этого все вернувшиеся участники боя были представлены к государственным наградам, а Леонтию Черемнову, Ивану Герасименко и Александру Красилову звания Героев Советского Союза посмертно были присвоены лишь 2 года спустя.

Реконструкторы из Санкт- Петербурга попытались представить, как совершался этот подвиг в январе 1942-го. Вот советские разведчики в маскхалатах уже выходят к позициям фашистов, оживают пулеметы в дзотах врага, и их тут же закрывают герои. Мгновение, и опорные пункты врага захвачены, общее построение, и в память об том массовом подвиге самопожертвования гремит воинский салют.

Одни из участников памятных мероприятий – представители общественной организации «Офицеры России». Для них – дело чести вспомнить всех героев подвига самопожертвования, таких только на Новгородской земле – 22 человека. Всего известны 445 фамилий бесстрашных солдат и офицеров, закрывших собой вражеские амбразуры, при этом не всем не то что звание Героя Советского Союза присвоили, а вообще наградили. «Офицеры России» хотят исправить эту несправедливость.

В этот день у обелиска Героям на Ярославовом дворище состоялся общегородской митинг. Представители старшего поколения и ветераны вновь призвали молодых не забывать имена героев Великой Отечественной войны.

После завершения памятных мероприятий новгородцы смогли увидеть находки поисковиков, выставку современных вооружений и образцы армейской техники. А еще попробовать кашу и чай из настоящей полевой кухни.



