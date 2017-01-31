



Специалисты областного департамента образования рассказали о готовности к зачислению в школы первоклассников Анжелика Королева



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В департаменте образования Новгородской области прошел специальный брифинг. Темой стала готовность учебных учреждений к приему заявлений от родителей первоклассников.

1 февраля для родителей будущих первоклашек едва ли не более важный день, чем даже первое сентября. Именно 1 февраля стартует прием документов для зачисления детей в первые классы. Школы Новгородской области в этом году ожидают около 6,5 тысяч дебютантов. Мест, успокаивает руководство регионального департамента образования, хватит всем. Времени, вроде как тоже должно хватить.

Напомним, что «своими» для школ теперь считаются дети, проживающие не только в шаговой доступности от образовательного учреждения, а вообще в микрорайоне. Это правило не распространяется лишь на школу №13 Великого Новгорода (за которой закреплена менее обширная территория) и на новую школу в «Ивушках», 36-ая готова принимать первоклашек со всего города. Стандартный пакет для приема в первый класс помимо заявления должен содержать документ, удостоверяющий личность родителя, свидетельство о рождении ребенка, справку о регистрации будущего первоклассника по месту жительства или пребывания на закрепленной за образовательным учреждением территории.

Подать заявление и скан остальных документов теперь, как известно, можно даже не выходя из дома через Единый Портал Государственных услуг. Пик спроса на эту услугу специалисты прогнозируют на промежутки с ноля до трех и с 8-ми до 13-ти часов первого февраля, не исключая технических сбоев в работе портала в это время. Поэтому, стоит иметь в виду и другие способы подачи документов: лично в руки, то есть непосредственно в учебном заведении и через Многофункциональные центры. В Новгородской области первого февраля они будут работать в особом, усиленном режиме.

Руководители сферы образования не исключают, что, тем не менее, могут возникнуть вопросы. Первого февраля на них готовы отвечать круглосуточно: с 00.00 до 09.00 по телефону 8-905-292-82-31, с 09.00 до 21.00 по телефону 8-964-690-60-49, с 08.30 до 17.30 по телефону 974-368. Ну, и на крайний случай, если вы все же получите мотивированный отказ (то есть вакансии в выбранной школе закончатся прежде, чем туда попадет ваше заявление), имейте в виду, можно обратиться к учредителю образовательной организации, который так или иначе, но должен решить проблему.



