Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Великом Новгороде прошло совещание работников рыбоохраны Новгородской и Псковской областей
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
Гости из приграничного Пскова могли бы рассказать о том, как ведется взаимодействие с соседними странами, но сейчас их волновали другие нюансы – работа по сохранению водных биологических ресурсов в сотрудничестве с коллегами из Великого Новгорода.
Псковичи не раз подчеркивали: у новгородцев есть чему поучиться. Потому интересовались всем и сразу. Специалисты ГОСНИОРХа рассказали, как правильно рассчитать ущерб, нанесенный природе, а главное оформить документы так, чтобы их приняли в суде, а сотрудники рыбоохраны делились опытом по привлечению к ответственности нерадивых природопользователей, которые этот самый ущерб природе наносят. По мнению новгородских специалистов, если, к примеру, ведутся какие-то несогласованные работы в водоохранной зоне, мало привлечь непосредственных исполнителей, важно наказать еще и заказчиков.
Еще неизвестно, кто наносит больший урон водным биоресурсам – те, кто ловит рыбу, или те, кто сбрасывает стоки. У рыбоохраны целый перечень предприятий и организаций, которые сливают отходы в водоемы. И если ПДК при этом превышен, то штрафы неминуемы. В другой раз хозяева уже задумываются: а может поставить новые фильтры. Затронули на встрече и вопрос предстоящего нереста. Сотрудники рыбоохраны двух областей и тут договорились о взаимодействии. Продолжатся и дальнейшие контакты. Возможно, уже весной представители новгородской рыбоохраны поедут в Псков с ответным визитом.

31.01.2017 19:05 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.