



В Великом Новгороде прошло совещание работников рыбоохраны Новгородской и Псковской областей Юрий Левиков



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Гости из приграничного Пскова могли бы рассказать о том, как ведется взаимодействие с соседними странами, но сейчас их волновали другие нюансы – работа по сохранению водных биологических ресурсов в сотрудничестве с коллегами из Великого Новгорода.

Псковичи не раз подчеркивали: у новгородцев есть чему поучиться. Потому интересовались всем и сразу. Специалисты ГОСНИОРХа рассказали, как правильно рассчитать ущерб, нанесенный природе, а главное оформить документы так, чтобы их приняли в суде, а сотрудники рыбоохраны делились опытом по привлечению к ответственности нерадивых природопользователей, которые этот самый ущерб природе наносят. По мнению новгородских специалистов, если, к примеру, ведутся какие-то несогласованные работы в водоохранной зоне, мало привлечь непосредственных исполнителей, важно наказать еще и заказчиков.

Еще неизвестно, кто наносит больший урон водным биоресурсам – те, кто ловит рыбу, или те, кто сбрасывает стоки. У рыбоохраны целый перечень предприятий и организаций, которые сливают отходы в водоемы. И если ПДК при этом превышен, то штрафы неминуемы. В другой раз хозяева уже задумываются: а может поставить новые фильтры. Затронули на встрече и вопрос предстоящего нереста. Сотрудники рыбоохраны двух областей и тут договорились о взаимодействии. Продолжатся и дальнейшие контакты. Возможно, уже весной представители новгородской рыбоохраны поедут в Псков с ответным визитом.



