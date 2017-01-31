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Губернатор Сергей Митин встретился с журналистами и блогерами
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Глава региона не отступает от обещания встречаться раз в квартал, и проходят такие мероприятия под девизом «неудобных вопросов нет». Во вступительном слове Сергей Митин озвучил достижения 2016-го года: рост в строительной отрасли почти 108 процентов, в сельском хозяйстве - 104, не отстаёт и развитие промышленного производства. Задачи на нынешний год - сохранить такие темпы или даже улучшить, привлечь в регион инвестиции на 80 миллиардов рублей и построить 400 тысяч квадратных метров жилья. Продолжится в области возведение социальных объектов.
Мы не могли не воспользоваться случаем и поинтересовались у Сергея Митина, что происходит с Деревяницким мостом. Напомним, сегодня для движения автомобилей и пешеходов он был закрыт. Причина - профилактические работы на газопроводе. Отметим, что и общественный транспорт, а именно первый и 24-й автобусные маршруты, теперь тоже движутся по прежней схеме, не заезжая на Деревяницкий мост. Закрытие моста проходит по соглашению с «Газпромом».
Спросили у Сергея Митина и о том, не стоит ли вместе с новым губернатором избрать и власти Великого Новгорода. Коснулись журналисты тем автобусного сообщения, жилья для детей-сирот и расселения из ветхого и аварийного жилья, подняли проблему завокзального микрорайона в областном центре и вопрос о реформировании муниципальной власти в районах.

31.01.2017 19:38 











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