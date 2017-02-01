



В Новгородском центре физиопульманологии торжественно открылась научно-клиническая лаборатория молекулярных исследований Юрий Левиков



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Новую лабораторию уже назвали одной из лучших на Северо-Западе России, но дело даже не в статусе, а в практичности. Благодаря современным методикам исследования проводятся на порядок быстрее, чем прежде. Раньше, говорит врач-бактериолог Анна Петрова, изучение мокроты новгородских пациентов для ускоренной постановки диагноза проводили в Санкт- Петербурге, с открытием новой лаборатории возить пробирки к соседям больше не нужно.

Прибор для проведения высокоточной диагностики, специальные боксы, термостаты, мини-центрифуга - но и это еще не все. В ближайшее время лабораторию полностью доукомплектуют. В целом же открытие этого медицинского подразделения, по мнению специалистов, поможет лучше выявлять туберкулез и, соответственно, раньше начинать его лечить. К слову, показатель заболеваемости туберкулезом в Новгородской области сократился за последние 6 лет на треть, а смертность от этой болезни за это же время уменьшилась в 3 с лишним раза.



