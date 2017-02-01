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В Великом Новгороде прошло заседание комиссии областного Правительства по противодействию чрезвычайным ситуациям


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И огонь, и вода. Точнее - меры по предупреждению паводка и пала травы весной этого года стали основными темами прошедшего заседания комиссии по противодействию чрезвычайным ситуациям областного правительства. Первым делом обсудили положение на водоемах области, а также объем возможных сбросов талых вод в главные реки региона. Как сообщила главный гидрометеоролог области Надежда Бойцова, в этом году уровень снежного покрова и толщина льда намного меньше обычного. Но это вовсе не означает, что паводка не будет. Земля сильно промерзла, да и реки заилены, то есть русла их будут явно переполнены. Выступление Бойцовой дополнил председатель комиссии Игорь Верходанов.
Сложной ожидается ситуация и с предстоящим весенне-летним палом травы. Масштабы его, по оценкам специалистов, будут не меньше, чем в 2016-ом году.
Обсудили на комиссии и меры по предупреждению возможных ЧП в газовом хозяйстве многоквартирных домов. Тема весьма актуальна, а потому и меры в этом году будут приняты серьезные, вплоть до жёсткого контроля так называемых «групп риска» - лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Отдельно рассмотрели также помощь в обновлении газового оборудования в домах инвалидов и малообеспеченных семей.

01.02.2017 18:44 











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