



В первый день записи в школу первоклассников не обошлось без очередей и сбоев Анжелика Королева



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Увы, наиболее комфортным из трех путей подачи документов для зачисления ребенка в первый класс абсолютному большинству новгородских родителей сегодняшней ночью воспользоваться не удалось. Сделать это, не выходя из дома, через Единый портал государственных услуг смогли лишь 211 жителей Великого Новгорода, точнее и того меньше - у одного «везунчика» система приняла документы аж 9 раз. Остальным с утра пришлось выстраиваться в очереди в центрах «Мои документы» или непосредственно в учебных заведениях. Кстати, выбор был не у всех, 10-ая школа, к примеру, заранее проинформировав родителей, о том, что документы в этом году принимаются исключительно через портал или МФЦ, отбой не давала, и о том, что третий вариант все-таки тоже возможен, выбравшие эту образовательную организацию, просто не знали.

Для Многофункциональных центров наплыв посетителей 1-го февраля неожиданностью не стал. К особому режиму здесь готовились. Заранее предупредили клиентов, что до полудня родители будущих первоклассников - в приоритете. Открыли дополнительные окна. Задействовали на прием документов максимум помещений (вплоть до служебных) и сотрудников (вплоть до руководящих).

В особом режиме сегодня работали не только специалисты МФЦ, и педагогический состав школ¸ но и чиновники, начавшие объезд образовательных учреждений еще ночью.

4-ая гимназия в плане видеоряда для новгородских телевизионщиков - просто подарок. Район густонаселенный, репутация у образовательной организации отличная, так что при всем богатстве выбора (любая школа микрорайона, а не только та, что в шаговой доступности), желающих отдать ребенка именно сюда, судя по длине очереди, оказалось куда больше, чем мест в запланированных к открытию в 2017-ом первых классах.

Новая школа в микрорайоне «Ивушки» - одна из двух, на которую территориальный принцип не распространяется. Но если для 13-ой зону проживания потенциальных учеников сузили, то для 36-ой, напротив – расширили, практически безгранично. Сюда готовы принимать детей со всего города, независимо от прописки.

Документы в первые классы 36-ой школы принимают в здании бывшего РГГУ. На прием работает 4 специалиста, еще два в резерве. В очереди никто не стоит, мест за партами двух задействованных аудиторий хватает для всех. Хотя, желающие подать документы в новую школу, действительно, нашлись и в центре города, и в Западном микрорайоне, и на Псковской. Но большинство всё же с Торговой стороны.

Вздохнуть с облегчением, убедившись, что ребенок таки попал в выбранную школу, новгородские родители смогут максимум через неделю. Понятно, что не все. Разочарованных готовы принять в городском комитете по образованию, конфликтные ситуации обещают решать индивидуально. Не исключая, что в каких-то образовательных организациях могут даже открыться дополнительные первые классы, если, конечно, возможности позволят. По опыту прошлых лет прецеденты бывали. Всего же первый раз в первый класс в этом году отправятся около двух с половиной тысяч маленьких новгородцев. Хорошо бы все именно туда, куда и хотели.



