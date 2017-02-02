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На специальном совещании в областном Правительстве обсудили обустройство съездов с автотрассы М-11
Юрий Левиков
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В Великом Новгороде вновь обсуждали нюансы строительства нашего участка скоростной трассы М-11 Москва-Санкт-Петербург. В этот раз разговор вели о многофункциональных зонах дорожного сервиса рядом со съездами с автомагистрали.
Специальных зон на съездах с трассы М-11 запланировано 22, в том числе на территории нашей области – 6. Власти Окуловского, Маловишерского и Новгородского районов наряду со строителями, как говорится, погрузились в тему. Но, по мнению представителей областного Правительства, там мало поставить заправку и кафе. Заместитель губернатора Александр Смирнов подчеркнул, что эти площадки вполне могут вырасти в центры притяжения для туристов со всей страны.
Для оформления конкретных бизнес-идей отвели пару недель, в середине марта их планируют обсудить. О том же, как в целом будут выглядеть эти самые многофункциональные зоны у дороги, рассказывали инвесторы.
Отдельно остановились на обсуждении съезда близ рахманиновской усадьбы Онег. Сейчас сама площадка для организации отдыха водителей переносится чуть севернее, чтобы не попасть на территорию бывшего имения.
Прозвучали сроки ввода в эксплуатацию трассы М-11. По мнению участников совещания, запуск рабочего движения по автомагистрали возможен уже в конце этого года, соответственно, и строительство инфраструктуры, съездов и многофункциональных зон, к этому моменту должно быть закончено.

02.02.2017 18:05 











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