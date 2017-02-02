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На пресс-конференции в мэрии были подведены итоги первой волны приема заявлений в первые классы новгородских школ
Лилия Кудряшова
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На пресс-конференции в мэрии были подведены итоги первой волны приема заявлений в первые классы новгородских школ. Чиновники считают, что большинство проблем удалось решить. На вопросы журналистов отвечали заместитель главы городской администрации Анатолий Осипов, и исполняющая обязанности председателя комитета по образованию администрации Великого Новгорода Марина Воробьева.
Даже прием заявлений от родителей первоклашек не обошелся без экзамена – школа, все-таки. Именно в тот момент, когда многие из родителей нажали на заветную кнопку – «отправить документы», рухнул сервер портала Госуслуг, который, как ожидалось, выберут большинство заявителей. Ведь столько усилий было потрачено, чтобы обучить людей воспользоваться именно этой возможностью: не выстаивая ночь в очереди перед школой, подать заявление, а сделать это сидя дома, на диване. Но как раз к этой проверке на прочность ни школы, ни комитет образования отношения не имели. Портал федеральный. Как раз и школам, и комитету пришлось вызывать огонь на себя.
И вот первые итоги первой волны приема заявлений в 1-ый класс: в этом году у нас две тысячи пятьсот первоклассников, заявлений подано – две тысячи 272, то есть 94 процента от общего числа.
Анатолий Осипов считает, что все заявления максимально будут удовлетворены. Но на все 100%,наверное, это не удастся.
Не удастся потому, что основной принцип зачисления в любую школу – территориальный. То есть преимущества у тех, кто живет поблизости от тех, например, девяти самых рейтинговых школ города, где уже сейчас перебор с желающими здесь учиться. А остальные? Остальные подождут до июля, когда на самом деле будет ясно, есть ли свободное местечко.
А вот в новую, 36-ую школу, принимают заявления абсолютно от всех желающих, так как стоит задача заполнить пять 1-х классов, а это 125 новых мест для первоклашек.

02.02.2017 18:10 











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