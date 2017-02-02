



В День 74 годовщины Сталинградской битвы в центре «Диалог» состоялась встреча молодежи с ветеранами



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Сегодня - 74 годовщина разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В честь этой даты в Великом Новгороде в центре «Диалог» состоялась встреча молодежи с главными героями Победы – ветеранами. Сейчас в областном центре живут двое участников Сталинградской битвы. Это Сергей Иванович Иванов и Анна Игнатьевна Мартынова, вдова Героя Советского Союза Александра Васильевича Мартынова. О своем участии в тех страшных боях Анна Ивановна предпочла не рассказывать, а вот воспоминаниями о боевых товарищах поделилась.

Организаторы встречи постарались донести до нынешней молодежи - школьников, студентов и воспитанников патриотических клубов, рассказ о том, какой ценой далась нашей стране победа в Сталинградской битве. И главное - показать им тех самых людей, благодаря которым мы сегодня живем под мирным небом.

Выступления гостей чередовались с показами фрагментов кинохроники о боях за Сталинград, и это создавало в зале особую атмосферу.



