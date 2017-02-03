



Великий Новгород посетила официальная делегация города-побратима Кохтла-Ярве



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В состав делегации вошли руководители мэрии, а также административные работники сферы физической культуры и спорта. Возглавлял делегацию депутат парламента Эстонии Валерий Корб.

Напомним, что партнерские связи Великого Новгорода и Кохтла-Ярве были официально закреплены в соглашении, подписанном в 2004-ом году. С тех пор между двумя городами существуют тесные связи в сфере экономики, образования, культуры и туризма. Приветствуя эстонскую делегацию, мэр Юрий Бобрышев выразил готовность развивать их и дальше.

В этот раз приезд делегации из города-побратима был связан с желанием обменяться опытом в сфере развития физической культуры и спорта.

Кроме этого, на встрече стороны обменялись пожеланиями о дальнейшем развитии сотрудничества в туриндустрии, а также выразили намерение обсудить вопросы развития местного самоуправления в связи с изменениями, происходящими сейчас в этой сфере в Эстонии.



