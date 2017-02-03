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Контролеров и кондукторов новгородских автобусов стали снабжать видеорегистраторами
Анжелика Королева
Фото  Видео репортаж Видео
У кондуктора «Городского ПАТП» Натальи Молодцовой сегодня дебют: обилечивая пассажиров, она параллельно ведёт за ними видеонаблюдение. О чем честно предупреждает нашивка на форменном жилете. Ну, и собственно камера на груди.
Видеонаблюдение в автобусах в таком необычном формате в отдельных регионах страны практикуют с прошлой осени. После того, как эксперимент признали удачным, положительный опыт решил перенять и новгородский перевозчик. На вооружении Городского ПАТП сейчас 11 видеокамер: 10 из них, которыми оснастили контролеров, «в работе» с начала года.
На этой неделе видеокамера поступила и в распоряжение кондукторов, пока на всех одна, так что переходит с маршрута на маршрут, отслеживая не только поведение пассажиров, но и реакцию на новшество. Новгородцы реагируют как минимум спокойно, многие - одобряют.
На стоимости проезда (чего, наверняка опасаются некоторые скептики) нововведение, - заверило нас руководство Городского ПАТП, - не отразится. Деньги не такие и большие, а инвестиция, похоже, выгодная. Видеокамера, как показал эксперимент, - дисциплинирует всех участников процесса. Причем настолько, что пускать видеозапись в ход еще ни разу не приходилось.

03.02.2017 15:41 











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