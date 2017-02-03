



Руководители новгородской полиции ответили на вопросы, которые волнуют жителей Великого Новгорода Юрий Левиков



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Отчеты по итогам работы полиции в 2016 году уже были озвучены, потому начальник УМВД по Великому Новгороду Сергей Максимов предпочел не утомлять собравшихся цифрами. Он лишь подчеркивал, что общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 10 процентов. При этом есть некоторые вопросы, которые пока не удается решить. К примеру, кражи велосипедов. Их в 2016-ом стало в 2 раза больше, краж мобильных телефонов, краж из автомашин – тоже в избытке, и с этим, конечно же, предстоит бороться. Вместе с тем увеличивается число киберпреступлений и случаев мошенничества с использованием телефона. Кажется, все уже слышали про звонки из серии: «ваш родственник попал в беду, чтобы решить проблему нужно срочно заплатить».

Когда двор превращается в автостраду, и машины летают прямо вдоль подъездов, жители просят о помощи. В одних случаях, как объяснили сотрудники ГИБДД, нужно делать пешеходные дорожки, в других – ставить шлагбаумы. Но если это межквартальный проезд, то закрыть его не получится. Ну и конечно, жаловались новгородцы на засилье припаркованных машин. В одном из случаев полицейским даже пришлось извиняться, когда спросили про улицу Тихвинскую, рядом с которой находится областное управление МВД и еще несколько правоохранительных структур. Но предложение сделать улицу пешеходной отвергли сразу. Другой вопрос – о парковке на газонах. Это, безусловно, нарушение, но обращаться нужно не в ГИБДД, а в контрольно-административное управление мэрии.

От вопроса о массовой расклейке рекламных листовок в подъездах перешли к сохранению чистоты фасадов. А с этим, как раз проблемы. Неизвестные, возможно, считают, что украшают дома, но их надписи не по душе местным жителям.

Впрочем, о том, что в подобном случае и самим жителям стоит быть внимательнее, тогда можно художников за руку поймать, говорили представители общественного совета. Его председатель Федор Кудрин рассказал о том, что главное - найти понимание с подростками, будет желание – и всё получится.

Интересовались люди,- и вполне естественно, когда же у них наконец-то появится постоянный участковый. Их обнадежили: дефицит кадров по этому направлению планируют сократить уже к апрелю.



