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|Судебные приставы проанализировали ситуацию по задолженности за услуги ЖКХ в Великом Новгороде
Судебные приставы проанализировали ситуацию по задолженности за услуги ЖКХ в Великом Новгороде. И даже составили своеобразный рейтинг улиц, где проживает больше всего неплательщиков.
В общей сложности жители Великого Новгорода задолжали за услуги ЖКХ - 444 миллиона рублей. Выше сумма только по неоплаченным кредитам. И, к слову, эта цифра за несколько лет не только не уменьшается, а растет.
Добавим, что в областном управлении федеральной службы судебных приставов уже составлен план рейдов по взиманию этих долгов. В ближайшие дни сотрудники вновь намерены напомнить должникам, что за потребленный газ, свет, тепло и воду – нужно платить. И желательно вовремя.
|03.02.2017 18:38
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