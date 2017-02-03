



Судебные приставы проанализировали ситуацию по задолженности за услуги ЖКХ в Великом Новгороде



Фото Видео

Судебные приставы проанализировали ситуацию по задолженности за услуги ЖКХ в Великом Новгороде. И даже составили своеобразный рейтинг улиц, где проживает больше всего неплательщиков.

В общей сложности жители Великого Новгорода задолжали за услуги ЖКХ - 444 миллиона рублей. Выше сумма только по неоплаченным кредитам. И, к слову, эта цифра за несколько лет не только не уменьшается, а растет.

Добавим, что в областном управлении федеральной службы судебных приставов уже составлен план рейдов по взиманию этих долгов. В ближайшие дни сотрудники вновь намерены напомнить должникам, что за потребленный газ, свет, тепло и воду – нужно платить. И желательно вовремя.





