



В Великом Новгороде традиционным гала-концертом завершился фестиваль-конкурс карнавального костюма «Золотая пуговица» Аэлита Тошкина



Фото Видео

19-ый год подряд сцена Дворца культуры и молодежи «Город» превращается в подиум. В Великом Новгороде, как на самых престижных показах мод в Милане и Париже, ажиотаж и в зрительном зале, где нет свободных мест, и за кулисами. Более 150 дизайнеров-модельеров, не только профессионалы, но и любители, представили на суд строгого и профессионального жюри свои самые смелые решения.

В этом году жюри «Золотой пуговицы» предложило участникам конкурса проявить свою фантазию в 7 номинациях. Самыми популярными стали герои сказок и мультфильмов.

За несколько минут до выступления многие участники костюмированного шоу признались, что к новой «Пуговице» начинают готовиться, как только заканчивается предыдущая. За годы проведения фестиваль стал не только визитной карточкой Великого Новгорода (к нам даже приезжают участники из Пскова и Санкт-Петербурга), но и доброй семейной традицией, которая объединила несколько поколений: детей, родителей, бабушек и даже дедушек. Бабушка, медуза Нина Кабаненкова, с гордостью продемонстрировала нам на себе и своих внуках, птеродактиле Никите и морском царе Илье, как свое мастерство рукоделия, так и талант дочери и невестки.

Невозможно было не восхититься сложностью и неожиданностью решений некоторых костюмов. Вот, к примеру, платье «Венецианка» Анастасии Бурдеевой, стало тяжелее на 3 килограмма после того как автор модели, ее мама, расшила алую ткань бисером и вставила в основу каркаса кринолина отрезок водопроводной трубы из металлопластика. Некоторые мамы-золотошвейки трепетно отнеслись к идее сохранения окружающей среды, тем более, что 2017 в России объявлен годом экологии. Свои творения они создали из так называемых бросовых материалов. К примеру, платье «Золушка» Насти Дмитриевой ее мама Светлана сделала из целлофановых пакетов для мусора. Также неожиданно превратила свою дочь Анастасию Пахомову в «Дриаду», защитницу лесов, ее мама Татьяна.

Ну а тех кто не бережет природу, золотой дракон обещал наказать золотой пыльцой, которая щедро сыпалась из картонной пасти. В итоге костюм «Дриада» стал лучшим в номинации карнавальных нарядов, алое платье «Венецианка» победило в номинации «Костюмы народов мира», платье «Снежная королева» Киры Шведун стало лучшим в «Новогодней феерии». Звание абсолютного победителя и гран-при «Золотой пуговицы» завоевала мама «Снежной королевы» Алевтина Шведун, поразив всех изумрудным образом Хозяйки Медной горы. Все победители получили путевки на 20-ый фестиваль «Золотой пуговицы», который стартует уже в следующем году.



