Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





Новгородская область готова к проведению ЕГЭ-2017
Фото  Видео репортаж Видео
Новгородская область готова к проведению ЕГЭ-2017. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального департамента образования Александр Ширин. Заявление на сдачу ЕГЭ написали более 2,5 тысяч выпускников области. Кроме обязательного русского языка и математики, больше всего старшеклассников собираются сдавать обществознание и физику. Выпускники прошлых лет, согласно новым правилам, будут проходить испытания отдельно. Первая волна ЕГЭ стартует уже в начале весны. Вторая - начнется в конце мая, продлится до 22 июня и завершится резервными днями для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в основной период. В начале осени возможность улучшить свои результаты будет у тех, кто не смог набрать нужные баллы для получения аттестата. Впервые в этом году вместе с детьми попробовать ЕГЭ смогут и родители. Уже завтра некоторые из них сядут за парты. К ним присоединятся руководители департаментов и депутаты областной думы. Кстати, эту инициативу поддержали и в 12 районах.
Испытуемым предстоит письменный экзамен по русскому языку. У них, также как и у выпускников, не будет права на использование электронных гаджетов и шпаргалок.

06.02.2017 18:26 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.