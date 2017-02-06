



Новгородская область готова к проведению ЕГЭ-2017



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Новгородская область готова к проведению ЕГЭ-2017. Об этом сообщил журналистам руководитель регионального департамента образования Александр Ширин. Заявление на сдачу ЕГЭ написали более 2,5 тысяч выпускников области. Кроме обязательного русского языка и математики, больше всего старшеклассников собираются сдавать обществознание и физику. Выпускники прошлых лет, согласно новым правилам, будут проходить испытания отдельно. Первая волна ЕГЭ стартует уже в начале весны. Вторая - начнется в конце мая, продлится до 22 июня и завершится резервными днями для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЕГЭ в основной период. В начале осени возможность улучшить свои результаты будет у тех, кто не смог набрать нужные баллы для получения аттестата. Впервые в этом году вместе с детьми попробовать ЕГЭ смогут и родители. Уже завтра некоторые из них сядут за парты. К ним присоединятся руководители департаментов и депутаты областной думы. Кстати, эту инициативу поддержали и в 12 районах.

Испытуемым предстоит письменный экзамен по русскому языку. У них, также как и у выпускников, не будет права на использование электронных гаджетов и шпаргалок.



