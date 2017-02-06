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Новгородский областной суд рассмотрел жалобу водителя-инвалида Кирилла Максименко, на которого наложили штраф за неповиновение сотрудникам полиции
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Новгородский областной суд рассмотрел жалобу Кирилла Максименко - инвалида, на которого наложили штраф за неповиновение сотрудникам полиции. Напомним, эта громкая история произошла 19 января в областном центре на площади Строителей. Максименко остановили сотрудники ГИБДД, которые планировали проверить уровень тонировки стёкол его автомобиля. Водитель попросил инспекторов дождаться приезда отца, и до этого момента опустил стекло. Сотрудники ГИБДД расценили это как препятствование выполнению их работы. Максименко предложили выйти из машины и пройти в автомобиль инспекторов, но водитель отказался. После этого сотрудники ГИБДД вызвали второй наряд и вытащили Максименко из машины. Позже на него наложили штрафы за неправильную тонировку и за неповиновение сотрудникам полиции.
Самого водителя-инвалида на суде не было. Его интересы представлял отец. По словам Сергея Максименко, после той истории Кирилл не очень хорошо себя чувствует. Во время процесса отец водителя напомнил о требованиях к проверке уровня тонировки, которые, по его мнению, выполнены не были.
По итогам заседания, постановление Новгородского районного суда об административном правонарушении – неповиновении сотрудникам полиции оставлено без изменений, а жалоба Максименко - без удовлетворения.

06.02.2017 18:28 











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