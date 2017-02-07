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Крупный пожар произошел на деревообрабатывющем предприятии в микрорайоне Кречевицы
Ирина Демендеева
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То, что в Кречевицах произошел пожар видно было издалека. Клубы дыма поднимались высоко над землей. Горел ангар одного из деревообрабатывающих предприятий.
Из-за силы и площади возгорания, а также из-за удаленности гидрантов (ближайшие расположены в районе бывшей воинской части, а это почти 2 километра), сразу сбить пламя у пожарных не получилось. В связи с повышенной сложностью пожара, на место были вызваны дополнительные машины.
С причинами пожара в этот раз разбираются и спасатели, и полицейские. Последних вызвал руководитель пострадавшего от огня предприятия. Николай Шишунов уверен: ангар загорелся неслучайно, его подожги. Причина – конфликт с владельцами соседних участков.
Действительно ли речь идет о поджоге, или дело может быть в неосторожном обращении с огнем – станет известно после проверки. Обследование территории началось сразу после того, как пожарные справились с огнем.
Новгородские спасатели приведены в режим повышенной готовности – ведь именно в период наступления сильных холодов в нашей области традиционно резко возрастает число пожаров, связанных с неправильной эксплуатацией печей и электрообогревающих приборов. Тем не менее, минувшая ночь для спасателей выдалась относительно спокойной: зарегистрировано лишь одно возгорание в деревне Мельница Окуловского района. Жертв не было. А вот недавний пожар в поселке Панковка, к сожалению, унес две жизни.
За январь в Новгородской области произошло 103 пожара. 37 из них связаны с неправильной эксплуатацией печей, причиной тридцати возгораний стало использование неисправного электрооборудования. Спасатели напоминают жителям о необходимости регулярной проверки отопительных приборов и осторожного обращения с огнем. Добавим, что режим повышенной готовности сил и средств МЧС в Новгородской области продлится до особого распоряжения, которое, видимо, появится после ослабления морозов.

07.02.2017 17:07 











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