



Областная дума внесла изменения в региональный бюджет в связи с увеличением субсидий из федеральной казны



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Депутаты Новгородской областной думы собрались на внеочередное заседание. Единственный вопрос повестки дня – изменения в региональном бюджете. Речь шла об увеличении субсидий из федерального бюджета на сумму в 560 миллионов рублей.

Большая часть средств, - доложила руководитель департамента финансов Елена Солдатова, – а именно 541 миллион, будет направлена на строительство школы в Псковском микрорайоне. Таким образом, с учетом средств областного бюджета – на этот объект направят 800 миллионов рублей.

Кроме того, отметила Елена Солдатова, благодаря средствам из федерального центра на 19 миллионов рублей увеличена субсидия на выплаты молодым семьям для приобретения и строительства жилья. В региональном бюджете на эти цели уже предусмотрено 27 миллионов.



