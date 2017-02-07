



Родители выпускников, чиновники и журналисты Великого Новгорода вместе со всей страной писали ЕГЭ по русскому



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Великий Новгород вместе со всей страной писал ЕГЭ по русскому. Правда, экзамен сдавали не выпускники 11 классов, а их родители, а также чиновники, общественники, учителя и журналисты – всего более 30 человек.

В Великом Новгороде знание предмета проверяли на базе школы №2, под это отвели три аудитории. Сам ЕГЭ хоть и отличался по содержанию (вместо 25 вопросов было всего 15) и по времени (писали всего 40 минут), зато всё остальное - по правилам: никаких шпаргалок и гаджетов, списывать и подсказывать нельзя, иначе удалят.

Идея устроить экзамен для взрослых принадлежит Рособрнадзору. Главная цель - снизить накал страстей и показать родителям, что ЕГЭ - пусть трудное и ответственное, но традиционное для школьника испытание. Ну, а как с ним справились взрослые, можно узнать уже в конце недели, результаты экзамена будут объявлены не позднее 9 февраля.



