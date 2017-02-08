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В Великий Новгород начали прибывать участники Международного турнира четырех наций по хоккею
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В Великий Новгород начали прибывать участники Международного турнира четырех наций по хоккею. Первой приехала команда сборной России. Напомним, с 9 февраля в Ледовом дворце стартуют самые масштабные в истории Великого Новгорода трехдневные хоккейные баталии. За победу будут бороться игроки до 16 лет из России, Финляндии, Швеции и Чехии. Организаторы заверяют: зрителям будет на что посмотреть.
Билеты на турнир поступили в продажу две недели назад. И практически сразу у касс Ледового дворца начали выстраиваться огромные очереди. Накануне официального открытия, билетов на матчи с участием сборной России уже не осталось.
Первые игры турнира пройдут 9 февраля. В 14.30 на льду встретятся сборные Чехии и Швеции, а в 18 часов сыграют хоккеисты России и Финляндии. Завершится турнир 11 февраля встречей команд России и Швеции.

08.02.2017 16:48 











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