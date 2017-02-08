



Митрополит новгородский и Старорусский Лев совершил чин освящения храма в честь новгородского святого Ксенофонта Робейского Анастасия Тэммо



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Этого дня инициаторы строительства храма в деревне Волынь ждали 30 лет. Именно тогда врач Наталья Макарова впервые задумалась о том, что в этих местах, где когда-то находилась Троицкая обитель Ксенофонта Робейского, должен появиться храм в честь новгородского святого. Слава Богу, в это добром деле у нее нашлось немало единомышленников, и вот, спустя 5 лет, строительство церкви завершилось.

Чин освящения храма провел сам митрополит Новгородский и Старорусский Лев, благословивший несколько лет назад это строительство. Великое таинство прошло в алтаре. Вместе с другими священнослужителями нужно было совершить устройство престола. По установленным канонам, его углы полили особым материалом из мастики, воска, толченого мрамора, ладана и других благовоний. Скрепили престол окропленные гвозди. После его омовения и помазания, возложив на престол одежды, владыка освятил все стены храма Ксенофонта Робейского. Сразу после церемонии началась первая божественная литургия.

Завершилось богослужение проповедью и словами благодарности в адрес всех тех, кто участвовал в строительстве храма.

В этом году Русская православная церковь будет отмечать 600-летие прославления Ксенофонта Робейского. И появление в этих краях храма, построенного в его честь, - важный шаг к тому, чтобы о чудотворце, который был учеником преподобного Варлаама Хутынского, узнало как можно больше людей. Новгородский святой был истинным аскетом, его пример, - говорят исследователи, - образец служения Богу. Те же, кто выступил с инициативой возведения храма и искал средства на строительство, надеются, что благодаря этому незаслуженно забытое у местного населения имя новгородского святого возродится вновь.



